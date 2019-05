Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Motorrollerfahrerin wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Kreis Rottweil (ots)

Eine 55-jährige Motorrollerfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Wellendingen und Rottweil lebensgefährlich verletzt. Die 55-Jährige hatte kurz zuvor den Motorroller gekauft und befand sich gegen 12:15 Uhr auf der Heimfahrt, als sie aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts ins Bankett kam und in der Folge schwer stürzte. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand Totalschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zwecks Landung des Rettungshubschraubers und Versorgung der Verletzten war die Kreisstraße für ca. eine Stunde gesperrt.

