Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Einbruch in Getränkemarkt

Mönchweiler (ots)

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Hindenburgstraße eingestiegen. Die Einbrecher knackten das Schloss einer Seitentür und gelangten so in den Markt. Was genau durch die Einbrecher entwendet wurde, wird derzeit noch abgeklärt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Villingen entgegen.

