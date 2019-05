Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbrecher in der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs

Vs-Villingen (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in vier Firmengebäude in der Heinrich-Hertz-Straße eingestiegen. Dabei gingen die Täter immer gleich vor: Mit einem Stein warfen sie Fenster ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dabei hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen. Sie durchsuchten Schränke und Büros und erbeuteten so insgesamt mehr als zweitausend Euro. Das Polizeirevier Villingen bittet Zeugen, die zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr rund um das Industriegebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07721 6010 zu melden.

