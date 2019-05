Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Nordstetten) Autofahrer nach Unfall auf Landstraße nachträglich verstorben

Horb-Nordstetten (ots)

Der 83-jährige Autofahrer, der am Freitag, den 17.05.2019 an einem Unfall auf Höhe der Abfahrt in Richtung Isenburg beteiligt war und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, verstarb am Freitagabend an den Unfallfolgen. Der Mann wollte die Landstraße mit seinem Auto überqueren und nahm dabei einem Mazda die Vorfahrt.

