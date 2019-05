Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Hoher Sachschaden und eine Verletzte nach Unfall

Vöhringen (ots)

Am Freitagabend hat ein Autofahrer beim Ausfahren aus der Lilienstraße in die Rottweiler Straße einer Frau die Vorfahrt genommen und sie dabei leicht verletzt. Der 23-jährige Fahrer übersah den VW, der in Richtung Wittershausen unterwegs war und nahm der 26-jährigen Fahrerin die Vorfahrt. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Schaden am VW und dem Ford des Verursachers beläuft sich nach erster Schätzung auf 20.000 Euro.

