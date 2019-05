Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Obereschach) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

VS-Obereschach (ots)

Durch einen Auffahrunfall haben sich am Freitagabend in der Niedereschacher Straße zwei Personen leicht verletzt. Auf Höhe des Johaniterwegs fuhr ein 18-jähriger Fiatfahrer aus Unachtsamkeit einem vorrausfahrenden Ford auf. Der 60-jährige Fordfahrer, sowie seine Beifahrerin erlitten durch den Unfall Schmerzen im Nacken. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht nötig. Durch die Kollision entstand an den beiden Autos ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

