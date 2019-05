Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Albstadt-Ebingen (ots)

Beim Einbiegen von der Bildstockstraße in die Lerchenstraße hat eine Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr einen Radfahrer übersehen und diesen bei einem Unfall schwer verletzt. Der Radler befuhr den Radweg entlang der Lautlinger Straße. Der 66-Jährige trug keinen Helm und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt, sodass er sich am Kopf und im Bereich des Oberkörpers schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt und in ein Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand am Fahrrad Totalschaden. Der Schaden am Peugeot der 56-jährigen Frau beläuft sich auf 2.000 Euro.

