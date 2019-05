Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Ostdorf) Dachrinne an Schützenhaus gestohlen

Balingen-Ostdorf (ots)

In der Nacht zum Freitag stahlen Diebe die am Schützenhaus in der Straße "Vor Heiligen" montierte Dachrinne. Insgesamt nahmen die Täter etwa 21 Meter der Rinne aus Kupfer mit. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Das Polizeirevier ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter 07433 2640 um Hinweise.

