Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Beim Überholen Radfahrer gestreift

Hüfingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr hat eine Autofahrerin beim Überholen in der Donaueschinger Straße nicht genug Seitenabstand gehalten und einen Radfahrer gestreift. Die 68-jährige Frau war in Richtung Donaueschingen unterwegs, als sie zum Überholen ansetzte. Der 66 Jahre alte Radler stürzte durch die Berührung mit dem Auto. Er erlitt einen Knochenbruch und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An Auto und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell