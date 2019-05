Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Rollerfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

St. Georgen (ots)

Schürfwunden und eine Platzwunde hat sich ein Rollerfahrer am Freitagmittag an der Einmündung der alten Landstraße in den Jörglisbergweg zugezogen, als er mit seiner Maschine stürzte. Der Fahrer des Motorrollers wollte von der alten Landstraße nach rechts in den Jörglisbergweg abbiegen und erkannte dabei einen Autofahrer spät, der Vorfahrt hatte. Der 38-jährige Autofahrer reagierte rechtzeitig und verhinderte einen Unfall. Als der 47 Jahre alte Zweiradfahrer das Auto beim Abbiegen doch bemerkte, bremste er heftig und kam dabei zu Fall. Er kam zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am seinem Roller entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

