POL-TUT: (Trossingen) Radfahrer von Auto gestreift

Trossingen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr hat ein Autofahrer an der Einmündung der Vogesenstraße in die Tuninger Straße einen Radfahrer gestreift. Der 17-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Handgelenk. Anstatt anzuhalten fuhr der Autofahrer davon. Der Polizeiposten Trossingen sucht nun nach dem Fahrer es weißen Autos. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07425 33860 zu melden.

