POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Firmengebäude in der Rheinwadstraße

Rottweil (ots)

Einbrecher haben sich in den frühen Morgenstunden des Freitags Zutritt zum Firmengebäude in der Rheinwaldstraße verschafft. Die Einbrecher hebelten hierzu ein Fenster auf. Im Objekt durchsuchten sie mehrere Räume. Einen Tresor flexten die Diebe auf. Wie hoch das Diebesgut ist, das die Einbrecher an sich gebracht haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.

