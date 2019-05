Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigeroch) Lastwagen die Vorfahrt genommen

Haigerloch (ots)

An der Einfahrt der Salinenstraße in die Bundesstraße 463 hat eine Autofahrerin am Freitagmorgen einen Unfall verursacht. Die Frau bog von der Salinenstraße auf die Bundesstraße in Richtung Owingen ab und nahm dabei eine Lastwagen die Vorfahrt, der auf der B463 in Richtung Empfingen unterwegs war. Glücklicherweise ist bei dem Unfall niemand verletzt worden. Am Renault der 81-jährigen Fahrerin entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Lastwagen blieb unbeschadet.

