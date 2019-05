Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck - Worndorf)Auffahrunfall

Neuhausen ob Eck - Worndorf (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und etwa 7.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag um 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen-Worndorf und der Kreisgrenze beim sogenannten "Hölzle" ereignete. Ein Lkw fuhr dort auf der Bundesstraße in Richtung Meßkirch, betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger und bremste sein Fahrzeug ab, um in eine Parkbucht einzufahren. Am Ende der hinter dem Lkw fahrenden Autokolonne konnte der 32-jährige Lenker eines Skoda Octavia nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den vorausfahrenden BMW einer 20-jährigen Frau. Die Lenkerin des BMW und ihre 43-jährige Beifahrerin erlitten hierbei leichte Blessuren, eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

