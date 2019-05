Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Unfall zwischen Linksabbieger und überholenden Pkw

Baiersbronn (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf den Parkplatz einer Bäckerei in der Oberdorfstraße abzubiegen. Gerade als der Mann mit dem Abbiegevorgang begann, setzte ein nachfolgender 40-jähriger Audi-Fahrer zum Überholen an. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell