Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Junge Männer beschädigen Lkw und greifen den Fahrer an

Rottweil (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Am Kriegsdamm" kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03.00 Uhr, zu einem Übergriff auf den Fahrer eines Lkws. Drei junge Männer sprachen den 57-jährigen Geschädigten an und boten ihm für eine Fahrt mit dem Lkw 20 Euro. Als dieser verneinte, stießen ihn die drei zu Boden. Als sich der Mann ins Führerhaus flüchtete, schlugen zwei der Täter auf die Fahrerkabine ein. Diese wurde beschädigt. Nach der Tat flüchteten die drei Männer. Einer von ihnen konnte jedoch im Rahmen einer Sofortfahndung vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte ist ein 19-Jähriger aus Zimmern ob Rottweil. Bei der Attacke erlitt der Lkw-Fahrer glücklicherweise keine Verletzungen.

