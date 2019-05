Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Nach Überfall auf Bahnhofskiosk- Täterfahndung mit Phantombild

Baiersbronn (ots)

Am Mittwochabend, den 15.05.2019, haben zwei Männer in Baiersbronn einen Bahnhofskiosk überfallen und Tabakwaren und Bargeld erbeutet (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4271879). Die Kriminalpolizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen nun ein Phantombild zu den beiden Tätern angefertigt. Die beiden Männer waren während der Tat ganz in schwarz gekleidet. Weiter steht im Raum, dass sie schon in den letzten Tagen im Bereich des Bahnhofes gesehen worden sind. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Der Link zu den Phantombildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-baiersbronn-raub-auf-bahnhofskiosk/

