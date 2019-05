Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Traktor geriet in Brand - hoher Sachschaden

Bösingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00.45 Uhr, geriet in einer Scheune in der Grünlinger Straße ein Traktor in Brand. Das Fahrzeug und dessen Anbauteil wurden total beschädigt. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnten größtenteils verhindern, dass das Feuer auf die Scheune übergriff. Der Schaden am Traktor beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen von einem technischen Defekt auszugehen.

