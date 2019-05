Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hüfingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 5742, zwischen Hausen vor Wald und Oferdingen, zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen. Der Fahrer eines weißen Transporters, mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford Transit, streifte in Richtung Oferdingen fahrend, einen entgegenkommenden Peugeot. Nach dem Unfall setzte der Transportfahrer seine Fahrt fort. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Da der Unfallflüchtige in einer Kolonne fuhr, müssten andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, als Zeugen zu melden.

