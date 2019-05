Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Entwendeter Lkw aufgefunden - Beschuldigter ermittelt

Spaichingen (ots)

Ein am vergangenen Sonntag in der Eisenbahnstraße entwendeter Lkw konnte mittlerweile wieder aufgefunden werden. Ein 34-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht das Fahrzeug entwendet zu haben. Er fuhr mit dem Truck in einen Waldweg, wo er vom Weg abkam und in einem Entwässerungsgraben hängen blieb. Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Motivlage des Mannes ist unklar.

