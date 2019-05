Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen wurde ein in der Straße "Am Stadtgarten" abgestellter weißer Mercedes Sprinter erheblich beschädigt. Der Verursacher des Schadens in Höhe von circa 5.000 Euro beging Unfallflucht. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden an den Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425/33866, erbeten.

