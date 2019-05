Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Nendingen) Blechschaden nach Vorfahrtsunfall

Tuttlingen-Nendingen (ots)

An der Einmündung der Donautalstraße in die Pfarrstraße hat eine Autofahrerin am Mittwochabend einen Unfall verursacht, weil sie die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hat. Die Frau missachtete die Regel "rechts-vor-links" und stieß mit dem die Pfarrstraße entlangfahrenden 47-jährigen Fahrer zusammen. An den Autos der Hersteller Renault und Hyundai entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro. Der 47-Jährige, sowie die 33-jährige Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell