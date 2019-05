Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Parkunfall - Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots)

In der Sonnenhaldenstraße auf dem Parkplatz des Klinikums kam es am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Während eine der Frauen mit ihrem Mitsubishi zurückstieß um in eine Parklücke zu fahren, befand sich hinter hier die Fahrerin eines Minis. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Beteiligten beschuldigten sich gegenseitig, gegen das Fahrzeug der jeweils anderen gefahren zu sein. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell