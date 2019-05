Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen-Böhringen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dietingen (ots)

In der Römerstraße wurde im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochmittag ein neben einer Tankstelle abgestellter Pkw Skoda Octavia an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0742/477-0.

