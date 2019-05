Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Frommern) Zelt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Balingen-Frommern (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen haben Unbekannte ein Zelt einer Kirchengemeinde in der Kurt-Schuhmacher-Straße beschädigt. Die Täter schnitten zwei Seitenteile auf und versuchten diese zu entzünden. Auch im Inneren trieben sie ihr Unwesen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 1.000 Euro. Das große Rundzelt wird derzeit von der Gemeinde benutzt, da am Kirchengebäude Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.

