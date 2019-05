Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Trotz Verkehrs auf Bundesstraße gefahren - ein Verletzter bei Unfall

Dornstetten (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr ist eine Autofahrerin trotz Verkehrs von der Aacher Straße in die Bundessstraße 28 eingebogen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer, der von Freudenstadt in Richtung Aach unterwegs war, musste eine Vollbremsung machen um nicht mit dem vor ihm einbiegenden Opel zusammenzustoßen. Der hinter ihm fahrende Audi schaffte eine rechtzeitige Bremsung nicht mehr. Obwohl dessen 18-jähriger Fahrer nach rechts in die Leitplanke auswich fuhr er noch auf den Daimler auf. Der 23-jährige Daimlerfahrer verletzte sich leicht. Die 34 Jahre alte Unfallverursacherin, sowie der Audifahrer blieben unverletzt. An den beiden zusammengestoßenen Autos und der Leitplanke entstand insgesamt ein Schaden von 8.500 Euro.

