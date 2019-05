Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Klosterreichenbach) Kiosk von Minigolfanlage aufgebrochen

Baiersbronn-Klosterreichenbach (ots)

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch ein Fenster des Kiosks der Minigolfanalage im Schwimmbadweg aufgehebelt. Der Täter stieg in den Kiosk und nahm eine kleine Kasse samt Münzgeldinhalt mit. Der Schaden an dem Kiosk wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

