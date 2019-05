Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Wagen in Ausstellung vor Autohaus zerkratzt

Freudenstadt (ots)

Noch unbekannt ist der Täter, der in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in der Wildbader Straße zerkratzt hat, das vor einem Autohaus ausgestellt war. Der schwarze VW Golf stand rechtsseitig vom Gebäude als der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der rechten Wagenseite beschädigte. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt bittet unter 07441 5360 um Zeugenhinweise.

