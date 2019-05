Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Mülltonnenbehälter umgefahren und Schaden verursacht - Polizei sucht nach Autofahrer

Baiersbronn (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr in der Tonnachstraße beim Rückwärtsfahren einen Mülltonnenbehälter umgestoßen und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursacht. Der knapp 200 kg schwere Behälter fiel, nachdem er von dem Auto angefahren wurde, um. Er stürzte eine Treppe hinunter und schlug gegen eine Haustüre. Die Treppe und die Haustüre wurden dadurch beschädigt. Der Autofahrer fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, der sich auf Höhe des Landhauses Eickler ereignet hat. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

