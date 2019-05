Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Überfall auf Bahnhofskiosk - Polizei sucht dringend nach Zeugen

(Baiersbronn) (ots)

Am Mittwochabend haben zwei mit einer Schusswaffe bewaffnete Männer den Bahnhofskiosk überfallen. Gegen 19.35 Uhr betraten die maskierten Männer das Geschäft und bedrohten die Angestellte. Sie fesselten die Frau und nahmen das vorhandene Bargeld aus der Kasse. Auch diverse Tabakwaren nahmen die Täter mit. Im Anschluss flüchteten die Räuber zu Fuß. Ein kurz drauf in den Kiosk kommender Kunde fand die gefesselte Angestellte und befreite sie. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei schwarz gekleidete Männer gehandelt haben. Sie waren etwa 170 cm groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Sie trugen Basecaps und hatten zwei schwarze Sporttaschen bei sich. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den beiden flüchtigen Tätern laufen aktuell auf Hochtouren. Heute Nacht war in die Suche auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Kriminalpolizei in Freudenstadt hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder rund um den Bahnhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

