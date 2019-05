Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Zu Fuß zum Tankbetrug

Geislingen (ots)

Ein Fußgänger hat am Sonntagnachmitttag gegen 17.15 Uhr an einer Tankstelle in der Vorstadtstraße mehrere Kanister Sprit mitgenommen ohne ihn zu bezahlen. Der etwa 170 cm große Mann kam mit zwei Kanistern zu Fuß zur Tankstelle. Er füllte seine Behälter mit Kraftstoff und machte sich dann aus dem Staub. Der Mann trug eine rote Jacke und eine karierte Dreiviertel-Hose. Die Tankstellenbetreiber haben inzwischen Strafanzeige erstattet. Der Polizeiposten Rosenfeld bittet unter Tel. 07428 945130 um Hinweise auf den Dieb.

