Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Vesperweiler) Auto landet im Bach

Waldachtal-Vesperweiler (ots)

Mit seinem Auto auf dem Dach und in einem Bach gelandet ist in der Nacht zum Dienstag ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Versperweiler und Oberwaldach. Der 33-jährige Mann rief nach dem Unfall nicht die Polizei und lief davon. Eine Zeugin, die das Auto kurz nach Mitternacht entdeckte, verständigte die Polizei. Diese leitete Suchmaßnahmen nach dem Fahrer ein. Über eine Bekannte brachten die Polizisten nach einiger Zeit in Erfahrung, dass der Fahrer wohlauf sei. Da sie dies plausibel versichern konnte wurde die Suchaktion der Rettungskräfte eingestellt. Was genau nun zu dem Unfall des Mannes geführt hat ermittelt nun das Polizeirevier in Horb. Am verunfallten VW entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Flurschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell