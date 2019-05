Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren) Grundschule in der Mainacht erheblich verschmutzt

Donaueschingen-Pfohren (ots)

In der Nacht zum 1. Mai haben unbekannte Täter an der Grundschule in der Wiesenstraße ihr Unwesen getrieben. Mit Rasierschaum und Ketchup verschmutzen die Täter die Schule. Die Außenwände wurden mit Kreide verunstaltet. Die Reinigung ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

