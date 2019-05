Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald-Nußbach) Wildtier ausgewichen - Opel kommt von der Straße ab

Triberg im Schwarzwald-Nußbach (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 1.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Wildunfalls am Montagabend auf der B 33, auf Höhe des Friedhofes. Gegen 22 Uhr sah der 20-jährige Fahrer eines Opel Astra auf der B 33, ein nicht näher beschriebenes Wildtier stehen. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich an der steil abfallenden Böschung. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht und kam deswegen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

