Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auto aufgebrochen und Handtasche gestohlen

Donaueschingen (ots)

Am Montag hat, auf dem Parkplatz in der Stadionstraße, ein unbekannter Täter an einem dort geparkten BMW durch Einschlagen eines Fensters auf der Beifahrerseite aufgebrochen worden. Die Autobesitzerin machte einem Spaziergang und hatte den Wagen in der Zeit zwischen, 14.30 Uhr und 15.05 Uhr, auf den Parkplatz abgestellt. Vom Rücksitz entwendete der Täter eine Handtasche samt Inhalt. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

