Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Betrunkene Autofahrerin schrammt geparkten Fiat

Albstadt (ots)

Eine betrunkene 25-jährige Peugeot-Lenkerin hat am Montagabend, gegen 22.50 Uhr, auf der Schmiechastraße einen Fiat Punto geschrammt. Die alkoholisierte Frau erkannte den am rechten Straßenrand geparkten Wagen nicht und kollidierte wuchtig mit dem Kleinwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein durchgeführter Alcotest bei der Autofahrerin erbrachte einen Wert von über 1,9 Promille. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme angeordnet.

