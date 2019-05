Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) Versuchter Einbruch in Schuppen

Albstadt-Truchtelfingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in einen Schuppen in der Tennentalstraße einzubrechen. Die Täter traten mehrfach gegen einen Rollladen an einem Fenster und schlugen mit einem Werkzeug dagegen. Den Einbrechern gelang es nicht in das Gebäude zu gelangen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt (Tel.: 07432 955-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell