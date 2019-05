Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen/Aldingen) Autofahrer unter Drogeneinfluss

Spaichingen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers kontrollierten am Sonntagabend mehrere Autofahrer. In der Martin-Luther-Straße in Spaichingen überprüften sie einen 19-Jährigen. Dieser hatte deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Der Verdacht bestätigte sich beim anschließenden Urintest. Dere Vortest reagierte positiv auf Kokain. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Auch in der Wiesenstraße in Aldingen war etwas später eine 21-jährige Pkw-Lenkerin unter Drogeneinfluss unterwegs. Ein Urindrogenvortest reagierte positiv. Auch der 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt sowie die Führerscheinstelle informiert. Selbstverständlich werden beide bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Bei der jungen Frau konnten in der Kleidung außerdem 2,18 Gramm Marihuana aufgefunden werden.

