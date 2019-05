Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

In der Wagnerstraße wurde von Samstag auf Sonntag ein geparkter Pkw beschädigt. Neben einer großen Delle im Dach sowie Beschädigungen an der Motorhaube wurde auch ein Plastikteil unterhalb der Windschutzscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Bereits am Tag zuvor wurde an dem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgerissen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425/33866.

