Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Katze ausgewichen - drei Autos Schrott - Katze unverletzt

Trossingen (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin wich am Sonntagmorgen, gegen 10.15 Uhr, in der Straße "HInterweiden" einer Katze aus, die gerade über die Fahrbahn rannte. Die Frau erschrak dermaßen, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Fahrzeuge prallte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf circa 15.000 Euro.

