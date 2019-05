Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Vorfahrt missachtet - Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Albstadt-Ebingen (ots)

An der Kreuzung der August-Sauter-Straße mit der Gartenstraße hat am Montagmorgen eine Autofahrerin einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen und dessen Fahrerin dadruch leicht verletzt. Die 24-jährige Fahrerin kam aus der August-Sauter Straße und wollte die Gartenstraße kreuzen, als sie die von links kommende 37-Jährige in ihrem Peugeot übersah. Die Peugeotfahrerin schlug sich die Stirn. An ihrem Wagen und dem BMW der Unfallverursacherin entstand insgesamt ein Schaden von 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell