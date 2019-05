Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Polizeipräsidium Tuttlingen) "Nacht der Bewerber 2019" - abendliche Informationsveranstaltung rund um den Polizeiberuf

Polizeipräsidium Tuttlingen (ots)

Am kommenden Freitag, 17. Mai 2019, ist es soweit: Von 17 bis 21 Uhr öffnet das Polizeipräsidium Tuttlingen in der Stockacher Straße 158 seine Pforten zur diesjährigen "Nacht der Bewerber" und bietet Interessierten die Möglichkeit, den Polizeiberuf aus erster Hand kennen zu lernen und einen Blick hinter die Kulissen zu wagen.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an all diejenigen, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren. An verschiedenen Stationen - wie etwa beim Streifendienst, der Kriminaltechnik, Verkehrspolizei oder Hundestaffel - können sie die vielfältigen Tätigkeitsbereiche bei der Polizei näher kennen lernen. Zudem stehen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Tuttlingen für Fragen zu Einstellungsvoraussetzungen, dem Bewerbungsprozess und Ablauf eines Studiums oder einer Ausbildung bei der Polizei Baden-Württemberg zur Verfügung.

Alle Berufsinteressierten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ebenso sind die Pressevertreter der fünf Landkreise des Polizeipräsidiums Tuttlingen herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.

Es handelt sich um eine landesweite Aktion. Weitere Informationen - auch zu den Veranstaltungen anderer Polizeipräsidien - finden sich hier: https://www.polizei-der-beruf.de/aktuelles/

