Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Fahrübungen enden im Wald

Dornhan (ots)

Eine 49-jährige Frau machte am Sonntagabend auf dem Feldweg zum Grillplatz "Bettenberg", im Gewann "Buchrain" Fahrübungen mit dem alten Mercedes ihres Sohnes. Dieser hatte seine Mutter an Steuer gelassen obwohl die Frau keinen Führerschein besitzt. Bei den Fahrübungen kam die 49-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr einen stark abschüssigen Wald hinunter. Erst nach circa 200 Metern kam der Mercedes 190D zum Stillstand. Glücklicherweise wurde von den Insassen, neben der Frau befand sich noch ihr 18-jähriger Sohn sowie ein Freund des Sohnes im Auto, niemand ernsthaft verletzt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Sowohl die 49-Jährige als auch ihr Sohn werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

