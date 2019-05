Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Radfahrer stürzt nach Gefahrenbremsung - Autofahrer gesucht

Oberndorf (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer wechselte am Sonntagabend, gegen 19.55 Uhr, im Lehenhofweg wegen eines ordnungsgemäß geparkten Pkws den Fahrstreifen. Dabei übersah der Mann einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf überschlug sich der 59-jährige Radler und stürzte auf die Fahrbahn. Der besagte Autofahrer und sein Mitfahrer leisteten zunächst Erste Hilfe. Anschließend fuhren sie weiter, ohne die Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Pkw oder zur Person des Autofahrers werden an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, erbeten. Bei dem Unfall erlitt der Radler leichte Verletzungen. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von circa 30 Euro.

