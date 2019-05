Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Ein schwarzer Mercedes der A-Klasse wurde am Sonntagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Schweizer Parkplatz beschädigt. Als Verursacher kommt möglicherweise der Fahrer eines weißen VW Golf VI in Frage, der beim Ausparken den Mercedes touchierte. Am flüchtigen Golf ging die linke Rückleuchte zu Bruch. Außerdem dürfte das Fahrzeug am Lack beschädigt worden sein. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Golf bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell