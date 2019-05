Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg, Sulgen) Einbruch in Firmengebäude - Tresor entwendet

Schramberg (ots)

In der Carl-Haas-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen auf der Gebäuderückseite einer Großküche in die Geschäftsräume ein, hebelten die Zugangstüre zum Hauptbüro auf und entwendeten einen größeren Tresor. Aufgrund des hohen Gewichts des Safes ist von mehreren Tätern auszugehen. Außerdem dürften sie für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Im Tresor befand sich Bargeld in Höhe eines vieerstelliges Betrages. Bei der Tatausführung verursachte die Täterschaft durch ihr rigoroses Vorgehen außerdem Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

