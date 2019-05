Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald-Peterzell) Firmeneinbrecher unterwegs

St. Georgen im Schwarzwald-Peterzell (ots)

Insgesamt sieben Einbrüche in Firmen sind der Polizei am Sonntag gemeldet worden. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Industriestraße in vier Firmengebäude ein. Die Einbrecher schlugen jeweils eine Scheibe eines Fensters ein oder knackten das Türschloss und verschafften sich Zutritt in die jeweiligen Büroräume. Mit gleicher Vorgehensweise drangen die Täter in ein Firmengebäude im Bruderhausweg ein. Durch Aufhebeln eines gekippten Fensters verschafften sich die Ganoven Zutritt in eine Metzgerei in der Ortsstraße in Peterzell. In der Straße "Unterm Wald" suchten die Einbrecher das Verwaltungsgebäude eines Sägewerkes auf. Offensichtlich hatten es die Eindringlinge auf Bargeld abgesehen. In zwei Firmen wurden die Täter nicht fündig, da kein Bargeld aufbewahrt wurde. Bei den anderen fünf Einbrüchen wurde Bargeld von insgesamt rund 1.200 Euro gestohlen. Ob alle Einbrüche auf das Konto der gleichen Täter gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

