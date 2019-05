Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Nach Raub auf Tabak- und Zeitschriftengeschäft - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Freudenstadt (ots)

Nachdem er am Freitagmittag ein Tabak- und Zeitschriftengeschäft in der Reichstraße überfallen hat sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 15.10 Uhr das Ladengeschäft und forderte von der Betreiberin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhalts. Nachdem ihm die Frau Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß. Die Betreiberin des Ladens kam mit einem Schrecken davon. Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt, schlank und etwa 165 cm groß beschrieben. Er trug während des Überfalls einen Kapuzenpullover mit markantem Schriftzug in Rot und Schwarz.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nach dem Räuber fand die Polizei den vom Täter getragenen Pullover in der Nähe auf. Er wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt bittet nun dringend um Zeugenhinweise. Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld des Tabakladens verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den Besitzer des Pullovers geben? Das Kriminalkommissariat Freudenstadt ist unter 07441 5360 telefonisch erreichbar.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell