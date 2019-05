Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Nach Unfallflucht mit Mofa - Fahrer gestellt

Freudenstadt (ots)

Nachdem er am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr beim Abbiegen mit seinem Mofa gegen ein Auto gefahren ist, ist der flüchtige Verursacher kurz darauf vom Besitzer des Autos gestellt worden. Der 64-jährige Mofafahrer war auf der Stuttgarter Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er kurz vor der Bacherkreuzung in Richtung Glashüttenweg abbog. Dabei fuhr gegen die Seite eines Autos, das sich bereits auf dem Abbiegestreifen befand. Anstatt sich um den durch ihn verursachten Unfall zu kümmern fuhr er davon. Er flüchtete über einen angrenzenden Parkplatz auf einen Fußweg. Der 29-jährgier Fahrer des VWs konnte dem Mofa dort nicht mehr folgen. Einige Zeit später entdeckte der 29-Jährige den Flüchtigen aber in der Gottlob-Günther-Straße. Er stellte den Mofafahrer und verständigte die Polizei. Diese bemerkte bei der anschließenden Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Zweiradfahrer. Der 65-Jährige musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme begleiten. Am VW war durch den vorangegangenen Unfall ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

