Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Kellerfenster mit Stein eingeworfen

Horb am Neckar (ots)

Mit einem Stein ist am Samstagabend gegen 22.40 Uhr ein Kellerfenster in der Mittleren Breite eingeworfen worden. Eine Bewohnerin hörte zur dieser Zeit das Brechen der Scheibe. In das Haus konnte über das eingeworfene Fenster niemand gelangen. Der entstandene Schaden am Fenster dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell